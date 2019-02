Zwijndrechtse supermodellen gaan op reis voor expo over Thierry Mugler

Ze zijn de supermodellen onder de etalagepoppen: de mannequin poppen van Hans Boodt uit Zwijndrecht. Binnenkort gaan ze op wereldreis naar Montreal in Canada voor een tentoonstelling over mode- en parfumontwerper Thierry Mugler. Deze expositie komt later dit jaar naar de Kunsthal in Rotterdam.

"We zijn redelijk populair binnen onze industrie en we zijn een hele grote speler in de wereld", vertelt eigenaar Marco Ouwerkerk.

Het hoofdkantoor huist in Zwijndrecht en verder hebben ze showrooms in Parijs, Barcelona, Milaan, New York en Tokyo. "Zwijndrecht is in dit rijtje inderdaad een vreemde plek maar dat heeft te maken met de oorsprong van het bedrijf en de aantallen meters waarover we hier kunnen beschikken."



Voor de tentoonstelling zijn op maat gemaakte mannequins ontworpen. Voor de kledingstukken van Thierry Mugler zijn de tailles smaller en de heupen breder gemaakt. De modewereld is er eentje van glitter, glamour en show. De Zwijndrechte etalagepoppen-ontwerper blijft daar nuchter onder: "Wij zijn een heel mooi hangertje waarop hun kleding kan uitblinken."

De mannequin ontwerper vindt het geweldig dat na Montreal de tentoonstelling over één van de grootste Franse modeontwerpers naar Rotterdam naar de Kunsthal komt. "Wij zijn reuze trots dat de Kunsthal dit voor elkaar gekregen heeft om de tweede in de wereld te zijn om de tentoonstelling naar Rotterdam te halen."

Glamoureuze en elegante silhouetten, superheldinnenschouders en ingesnoerde tailles typeren de ontwerpersstijl van mode icoon Thierry Mugler. De tentoonstelling duikt in Muglers unieke verbeeldingskracht waarin perfectionisme, Hollywood-achtige prestige, dromen, exotische wezens, erotiek en sciencefiction elkaar afwisselen. In oktober is ‘Thierry Mugler: Couturissime’ te zien in de Kunsthal.