Werk aan de winkel in de Landbouwbuurt: 'We zijn er nog lang niet'

Drugsoverlast, intimidatie en geweld. De Landbouwbuurt in Rotterdam-Zuid is al lange tijd negatief in het nieuws. De gemeente Rotterdam, politie en woningcorporatie Havensteder werken nauw met elkaar samen om de situatie te verbeteren. "We zetten kleine stapjes."

Sinds half december heeft de directie Veilig van de gemeente Rotterdam een wijkpost geopend in de wijk. "We willen dichtbij de bewoners staan", vertelt projectleider John den Broeder. "Met dit kantoor zijn we makkelijk te bereiken voor mensen in de buurt."

Donkere achterpaden

De eerste ingegrepen van het team zijn inmiddels zichtbaar. "We hebben hekken geplaatst in de achterpaden", vertelt Den Broeder. "Vreemde figuren, zoals drugsdealers, verdwijnen vaak in de donkere achterpaden als de politie in aantocht is. Door deze hekken is het lastiger voor ze om weg te komen."

Bewoners volgen de ontwikkelingen kritisch. "Ik zie zeker meer blauw op straat", vertelt een bewoner. "Maar ik voel me daardoor niet echt veiliger." Een moeder op het schoolplein vult haar aan. "Ze moeten de verpaupering aanpakken. Al die verloederde panden trekken foute figuren naar de wijk."

Den Broeder begrijpt de kritische houding van bewoners. "Dag mag ook", vertelt hij. "Als je als bewoner jarenlang wordt geconfronteerd met zaken in de wijk die geen aandacht krijgen, snap ik het wel. Ik loop er ook niet voor weg."

Verloederde panden

Woningcorporatie Havensteder is begonnen met het opknappen van verloederde panden. Zo staan er panden van de verhuurder in de Sikkelstraat en de Disselstraat al jarenlang leeg, omdat de woning verouderd waren.

Hoe heeft dat kunnen gebeuren? "Het was crisis toen de panden leeg kwamen te staan", vertelt Paul Elleswijk van Havensteder. "We hebben lang nagedacht over slopen of renoveren. Nu iedereen er de schouders onder zet, nemen we ook onze verantwoordelijkheid en knappen we de panden op."

De gemeente blijf in ieder geval nog anderhalf jaar met een kantoor aanwezig in de Landbouwbuurt. "We zijn er nog lang niet", besluit Den Broeder. "Er is hier nog heel veel te doen."