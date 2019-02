Deel dit artikel:













Burgemeester Foort van Oosten geïnstalleerd in Nissewaard

Foort van Oosten is woensdagavond geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente Nissewaard. Dat gebeurde in de raadzaal van het stadhuis in Spijkenisse.

Van Oosten werd geïnstalleerd door de Commissaris van de Koning, Jaap Smit. VVD-er Van Oosten was Tweede Kamerlid toen hij solliciteerde in Nissewaard. Hij volgt Govert Veldhuijzen op die waarnemend burgemeester is sinds Mirjam Salet met pensioen ging.