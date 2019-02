Rotterdam onderzoekt nieuwe plekken voor woonwagens

De gemeente Rotterdam gaat onderzoeken of het aantal plekken voor woonwagens kan worden uitgebreid. Er is een tekort aan plaatsen, maar vrijkomende plekken worden al jaren niet meer opgevuld.

Verantwoordelijk wethouders Kurvers had woensdagmiddag een eerste gesprek op het woonwagencentrum in de Beverwaard.

Tot de zomer laat de gemeente onderzoek doen naar de wensen van de woonwagenbewoners. Dat onderzoek moet de basis vormen voor het opstellen van nieuw beleid voor het toewijzen van standplaatsen.

Woonwagencultuur



Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde vorig jaar dat de woonwagencultuur beschermd moet worden. Die uitspraak zorgde bij veel gemeenten voor onduidelijkheid en vraagtekens. Nieuwe plekken zijn vaak niet zomaar te maken en hoe zwaar weegt de uitspraak juridisch?

In het gesprek tussen de bewoners en wethouders Kurvers werd wederom duidelijk dat de gemeente niet zomaar nieuwe plaatsen tevoorschijn kan toveren. Grond is schaars in Rotterdam. Het zou dan bovendien afstappen van het jarenlange beleid waarbij vrijkomende plaatsen niet meer worden opgevuld.

'Alle opties open'



Wethouder Kurvers gaf aan alle opties open te willen houden. Het creëren van nieuwe standplaatsen is daarbij nog altijd een optie, net als het heropenen van gesloten plaatsen. Ook zou het in theorie kunnen dat het nieuwe beleid een voortzetting is van het oude.

Het gesprek zorgde bij de bewoners voor een goed gevoel. Neeltje Lorsé: "Er werd naar ons geluisterd en de wethouder nam de moeite hierheen te komen. Ik hoop op een eigen plek voor mijn dochter en haar twee kinderen zodat ze niet bij mij hoeft te wonen."

Volgens Neeltje Schuman hebben de bewoners te maken met achterhaalde denkbeelden. "Ik woon hier meer dan vijftig jaar. Vroeger gingen we hier naar de kampschool en ging je je eigen gang. Die tijden zijn niet meer. Onze kinderen doen het goed, leren door en we maken deel uit van de samenleving. We zijn onderdeel van de wijk en mensen zijn hier welkom."