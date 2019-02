Deel dit artikel:













Gewonde bij steekpartij in Rotterdam

Bij een steekpartij in Rotterdam is woensdagavond laat een gewonde gevallen. Iemand belde rond 23:00 uur de politie dat er op de Provenierssingel een man was neergestoken.

Agenten gingen er heen, maar zagen in eerste instantie niemand. Later werd in een plantsoen aan de Walenburgerweg een gewonde man gevonden. Hij zei ruzie te hebben gehad met een aantal andere mannen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd.