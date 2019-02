Cast The Passion in Dordrecht bekend

Acteur Edwin Jonker speelt dit jaar de rol van Jezus in The Passion. Zangeres Edsilia Rombley (als Maria ) en presentator Martijn Krabbé (de verteller) vertolken op 18 april de andere hoofdrollen in Dordrecht.

Het TV-spektakel over het lijden en de dood van Jezus Christus komt op 18 april live vanuit Dordrecht met het thema #jebentnietalleen. De cast werd woensdagavond bekend gemaakt in het programma Jinek.



De zangers Lucas Hamming en Paul Sinha nemen de rollen van de discipelen Judas en Petrus voor hun rekening en acteur Porgy Franssen speelt Pilatus.

Dordrecht is volop in voorbereiding voor The Passion. In de jachthaven van het Maartengat, bij de Grote Kerk, komen drijvende pontons te liggen, om zo een groot plein bij het podium te creëren.

In 2011 was Dordrecht gastheer voor de nationale intocht van Sinterklaas en in 2015 voor Koningsdag. Die TV-uitzendingen leverden de stad veel extra toeristen en dagjesmensen op.