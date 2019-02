Gedupeerd asiel: 'We zijn allemaal naïef geweest. Hij heeft zo'n vlotte babbel'

Medewerkers van Stichting De Kattenmand in Nieuw-Lekkerland zijn er nog vol van. Een 66-jarige man uit Krimpen aan den IJssel, die tot voor kort penningmeester was van de stichting, wordt ervan verdacht de non-profitstichting voor tienduizenden euro's te hebben benadeeld. "Het beheerst je leven compleet. Je moet nog uitkijken dat het niet je relatie kost."

De man zou het geld van de opvang voor privédoeleinden hebben gebruikt. De dierenorganisatie kwam er zelf achter doordat ze ineens rood stond en er spullen waren gekocht waar de penningmeester geen goed verhaal bij had. Inmiddels is De Kattenmand al ruim een jaar verwikkeld in een juridische strijd met de ex-penningmeester.



"Het is vreselijk om te weten waar hij het geld allemaal aan uitgaf", zegt Cora Haanskorf, de huidige penningmeester. "Mensen doneerden vaak hun laatste centen aan 'die arme beestjes'. Hij opereerde ook nog al die tijd onder onze naam. Dat hebben we met lede ogen moeten aanzien."

De stichting vangt katten en konijnen op, die nergens anders terecht kunnen. De stichting is afhankelijk van giften. De Kattenmand was volgens Haanskorf zeker failliet gegaan, als niet precies op het juiste moment een legaat beschikbaar kwam. "Als we dat niet hadden gehad, was de deur op slot gegaan."

Stichting De Kattenmand hoopt dat zij het verduisterde geld terugkrijgt, evenals zo'n 28 duizend euro die aan juridische kosten zijn gemaakt. "Veel mensen zijn achter hem blijven staan. Ik hoop dat zij nu ook inzien dat dit echt de realiteit is", zegt Haanskorf. "We zijn allemaal naïef geweest. Hij heeft een hele vlotte babbel."

Juichen

Haanskorf trok al in juli 2017 aan de bel, maar de man weigerde stelselmatig inzage in zijn administratie. Het heeft nog tot 9 januari van dit jaar geduurd tot hij officieel werd afgezet. Er moesten harde bewijzen worden aangevoerd en enkele medewerkers van De Kattenmand zijn meerdere keren gehoord door de politie.

"Deze zaak heeft me nachtenlang beziggehouden. Ik heb echt wel even staan juichen toen ik hoorde van zijn aanhouding", zegt Haanskorf. De Kattenmand draait ondertussen gewoon door. "De komende tijd moeten we puin ruimen."