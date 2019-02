Deel dit artikel:













Overvaller berooft man van tas met luiers Foto: ANP / Lex van Lieshout

Een man is woensdagavond in de wijk Tussendijken in Rotterdam beroofd van een tas met luiers. De dader bedreigde het slachtoffer met een vuurwapen op het Driehoeksplein.

Het slachtoffer stond rond 23:30 uur bij zijn auto en pakte daar de tas met luiers uit, toen een man op hem af kwam. Hij schreeuwde en eiste de tas. De overvaller haalde daarbij een vuurwapen onder zijn jas vandaan en bedreigde de man. De verdachte is een man van ongeveer 25 jaar en ongeveer anderhalve meter lang. Na de beroving is hij weggevlucht richting de Lage Erfbrug. Hij is nog niet gepakt. In de tas zaten, naast de luiers, geen andere spullen. Het slachtoffer is niet gewond geraakt.