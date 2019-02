Deel dit artikel:













Partijen willen burgerenquête voor herbenoeming Aboutaleb Burgemeester Aboutaleb bij de dodenherdenking in 2016 Foto: Remko de Waal (ANP)

Drie Rotterdamse partijen willen dat de inwoners iets krijgen te zeggen over de eventuele herbenoeming van burgemeester Ahmed Aboutaleb. Denk diende donderdag een initiatiefvoorstel in om inspraak van de Rotterdammers mogelijk te maken door middel van een (digitale) meningspeiling over het functioneren van de burgemeester. Leefbaar Rotterdam en 50Plus steunen het plan.

Burgemeesters worden benoemd door de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken, op basis van een voordracht van de commissaris van de koning. Die laatste baseert zijn advies weer op de aanbevelingen van de gemeenteraad. Het is niet mogelijk om een referendum te houden rond het kiezen van een burgemeester, maar de partijen zien twee mogelijkheden om toch de mening van Rotterdammers te peilen. De eerste is dat politieke partijen zelf de straat op gaan en de mening van burgers meenemen in hun advies. Voor de tweede mogelijkheid moet de zogenaamde 'Verordening inspraak, digitale meningspeiling, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2018' worden aangepast. Daarin staat expliciet dat een referendum en een digitale meningspeiling over het benoemingen of functioneren van personen is uitgesloten. Denk wil, met steun van Leefbaar en 50Plus, een uitzondering maken voor het functioneren van de burgemeester.

