PvdA en D66: Doe nog één ultieme poging om club te realiseren

De PvdA en D66 in Rotterdam roepen het college op om nog een ultieme poging te doen om een club te realiseren op het Ferro-terrein aan de Keileweg in Rotterdam. Mocht dit niet lukken, dan vragen de partijen het college om vóór de zomer van 2019 een nieuwe geschikte locatie te zoeken.

De fracties van beide partijen dienden donderdag een motie in om dit voor elkaar te krijgen. Woensdag kwamen honderden demonstranten samen op het Stadhuisplein, om zo hun zorgen te uiten over het nachtleven in Rotterdam.

Directe aanleiding voor dat protest was een besluit van de gemeente. Vorige week trok de gemeente Rotterdam de stekker uit een plan van 'Maatschappij Voor Volksgeluk' voor een danceclub in de oude, karakteristieke gashouder op het Ferro-terrein.



"Het Rotterdamse nachtleven moet de impuls krijgen die het verdient", zeggen de partijen. "Het belangrijke doel dat wij willen bereiken is dat er in ieder geval een club komt, op welke locatie dan ook", besluit raadslid Dennis Tak (PvdA).

De partijen hebben het college gevraagd om binnen twee weken te antwoorden over de gekozen route en tijdsplanning in dit verhaal.