Einde verscherpt toezicht rangeerterrein Kijfhoek

Rangeerterrein Kijfhoek staat niet langer onder verscherpt toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het extra toezicht werd begin augustus 2018 ingevoerd, na incidenten in juni en juli van dat jaar. ILT constateert nu dat hard gewerkt wordt om de veiligheid op het spoor bij Zwijndrecht te vergroten.

Tijdens onderhoudswerk in juni botste een lege, niet-gereinigde ketelwagen op een platte wagon. Dit veroorzaakte lichte materiële schade. Monteurs die op dat moment aan het werk waren, konden zich op tijd in veiligheid brengen. Volgens ILT hielden ProRail en Strukton Rail zich destijds niet aan de veiligheidsinstructies.



Ook in juli ging het fout. Twee spoorkranen met wagens rolden toen weg. Ze reden ongecontroleerd met 50 tot 60 kilometer per uur richting Kijfhoek. Pas na 3,5 kilometer kwamen ze tot stilstand. Uit onderzoek blijkt dat de wagens niet goed geremd waren en daardoor makkelijk konden gaan rollen. De verantwoordelijke spoorwegonderneming, VolkerRail, is daar in de fout gegaan.

ProRail laat op dit moment nog wel een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de integrale veiligheidssituatie op Kijfhoek. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de veiligheidscultuur, de onderhoudssituatie op Kijfhoek en in hoeverre er wordt gestuurd op veiligheid.