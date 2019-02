Edwin Jonker eerste rappende Jezus in The Passion

De cast van The Passion is bekend, dit jaar speelt acteur Edwin Jonker de rol van Jezus. Met een primeur: voor het eerst gaat Jezus rappen in de live-musical over de laatste dagen van Jezus Christus.

Jonker is blij met zijn rol in The Passion: "Er komen een paar dingen samen die ik leuk vind. Het zingen, acteren, het live-gedeelte. Ik ga er iets moois van maken."



Vorig jaar zat al hiphop in The Passion. Brainpower rapte toen in de rol van Pilatus. Dit jaar gaat ook Jezus een stukje rappen. "Ik heb nog nooit gerapt, Jezus heeft nog nooit in The Passion gerapt, dat wordt wat", zegt Jonker. "Eerst dacht ik: dat is gewoon woorden achter elkaar op een beat zeggen, maar het is moeilijker dan je denkt", lacht hij.

De acteur kent het verhaal, maar is zelf niet gelovig: "Ik ben ook wel op zoek naar de menselijke kant van Jezus. De goddelijke, gezalfde Jezus vind ik niet zo interessant om te spelen. Die is al af. De menselijke Jezus die angsten heeft, die twijfel heeft, de moeilijke weg naar de kruisiging toe, dat is interessant om te spelen."

Het thema van The Passion is dit jaar 'je bent niet alleen'. "Vroeger dacht je bij eenzaamheid aan oudere mensen. Nu zie ik mensen die midden in de samenleving staan die zich soms alleen voelen", zegt Jonker. "Eenzaamheid heeft veel verschillende gezichten. Je kunt er niet altijd wat aan doen als maatschappij."

Zaterdag gaat Jonker naar Dordrecht om te repeteren met Porgy Franssen, die Pilatus speelt. Ook gaat hij dan locaties bekijken. The Passion wordt op 18 april live uitgezonden.