Onzekerheid over toekomst politiemuseum in Crooswijk

De toekomst van het politiemuseum in Rotterdam-Crooswijk is onzeker. In Almere staat al het PIT Veiligheidsmuseum, maar daar is volgens de vrijwilligers van het museum in Rotterdam geen plek voor de regionale collectie.

"De Nationale Politie heeft geen vierkante meter over voor ons. De Nationale Politie wil alles onderbrengen in één centraal punt in Almere, maar daar is alles al ingericht en is geen wijziging mogelijk", zegt vrijwilliger Bram. De spullen uit het museum in Crooswijk zouden daardoor in een landelijk depot verdwijnen, waar verder niemand bij kan.

Vrijwilliger José moet er niet aan denken dat het museum wordt opgeheven. "We zitten al sinds 1998 in dit onderkomen. We hopen dat dat nog veel langer kan", zegt José. "Alleen heeft de Nationale Politie besloten dat er geen ruimte meer is voor historie, dus waarschijnlijk moeten we aan het einde van dit jaar de boel opdoeken."

Het museum zelf bestaat al sinds 1938. In de huidige ruimte staan poppen, attributen, uniformen en auto's die herinneren aan de politietijd van weleer. "Ik herken zeker wel dingen", zegt vrijwilliger Bram die veertig jaar voor de politie heeft gewerkt. "De oudste dingen natuurlijk niet, want ik ben in 1968 bij de politie gekomen."

Veel van de spullen in het museum zijn geschonken door mensen uit de regio of elders uit het land. "Die hebben dat dan gevonden bij hun opa of overgrootopa. Wat ik heel erg zonde vind en wat me aan het hart gaat, is dat dát dan allemaal weg gaat", zegt José. Volgens haar worden de spullen bij een sluiting van het museum in Rotterdam in een landelijk depot opgeslagen, waar niemand meer bij kan. "Dat vind ik het ergste wat er is."