Brug over de Noord doet het weer Brug over de Noord

De brug over de Noord kampte donderdagochtend vanaf 11:10 uur met een storing. Daardoor was de N915 tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam in beide richtingen anderhalf uur dicht.

De slagbomen werkten niet en de brug wilde niet omhoog, meldde een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Monteurs hebben de problemen verholpen. Autoverkeer moest omrijden via de Noordtunnel in de A15. Rond 12:30 uur was de storing verholpen.