Weer minder Rotterdammers in de bijstand

Rotterdam telde per 1 januari minder bijstandsgerechtigden. In vergelijking met een jaar eerder waren er bijna 2500 minder mensen die aanspraak maakten op bijstand. Dat heeft de gemeente bekend gemaakt.

Rotterdam sloot 2018 af met 35.292 bijstandsgerechtigden. De afname ging twee keer zo hard in vergelijking met een jaar eerder. Ook voldeed de daling aan het doel dat de gemeente had gesteld.

Wethouder Richard Moti (PvdA) is blij met de daling. "Dat zijn een heleboel mensen die financieel weer op eigen benen staan en zich verder kunnen ontplooien via hun werk. Het is wel van belang om nu door te pakken en de daling voort te zetten, want we zijn er nog niet.”

Eén van de grote ambities van dit college is om het aantal bijstandsuitkeringen te laten dalen naar 30 duizend in 2022.

Ook in vergelijking met de andere grote steden (Amsterdam, Den Haag en Utrecht) doet Rotterdam het goed. Tegenover de daling van 6,3 procent in Rotterdam staat een gemiddelde daling van 4 procent in de andere G4 steden. Rotterdam blijft qua bijstandsdichtheid nog wel 'koploper'.

Werk



In 2018 zijn 4506 Rotterdammers vanuit de bijstand gaan werken. Ook kwamen er 28 procent minder jongeren in de bijstand.

Het aantal klachten over de aanpak door de gemeente steeg in 2018. Ook de telefonische bereikbaarheid van de dienst was minder.