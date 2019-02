Speelgoedwinkel Intertoys failliet

Speelgoedwinkel Intertoys is failliet. Bewindvoerders van de keten hebben gevraagd om de uitstel van betaling om te zetten in een faillissement.

Het bedrijf vroeg op 12 februari uitstel van betaling aan, vanwege aanhoudende zware martktomstandigheden. De verkoop van speelgoed bij Intertoys zou de afgelopen tien jaar zijn gehalveerd, zei het bedrijf destijds.

De keten zou vooral last hebben van toenemende concurrentie van discounters. Ook zou jarenlang te weinig zijn geïnvesteerd in de webwinkel.



Intertoys heeft zo'n veertig vestigingen in de regio, waarvan elf in Rotterdam, drie in Dordrecht en drie in Spijkenisse. Alle winkels en de webshop blijven voorlopig open, om de kansen op een doorstart te vergroten.