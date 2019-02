Deel dit artikel:













Voorwaardelijke taakstraffen voor rellen bij wedstrijd ADO-Feyenoord Het stadion van ADO Den Haag. Foto: ANP / Kay in 't Veen

De rechtbank in Den Haag heeft donderdag zeven supporters van voetbalclub ADO Den Haag veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van zestig uur. Tijdens de wedstrijd van ADO tegen Feyenoord in februari 2017, braken ongeregeldheden uit in het Haagse stadion.

De sfeer van de wedstrijd sloeg om toen Feyenoord in de 62ste minuut 1-0 maakte. Op de tribune van de thuisploeg juichten toen een enkeling. Twee Feyenoord-fans werden vervolgens hardhandig van de tribune verwijderd. Zo'n 100 tot 150 ADO-supporters aan de andere kant van het stadion gingen zich ermee bemoeien en wilden via de catacomben richting de 'infiltranten' gaan. Daarbij werden verschillende afscheidingshekken gesloopt. Donderdag stond een zevental supporters voor de rechter. Hoewel het Openbaar Ministerie (OM) eerder honderd uur taakstraf eiste, heeft de rechter een voorwaardelijke taakstraf van zestig uur opgelegd. De zaak is inmiddels al twee jaar oud en ADO Den Haag en de KNVB hebben al maatregelen genomen tegen de supporters, in de vorm van boetes en stadionverboden. Naast het hek werd die dag ook geweld gebruikt tegen stewards en agenten. Daarvoor moeten negen relschoppers zich op een later moment verantwoorden.

