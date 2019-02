Feyenoord City presenteert nieuwe businesscase

Feyenoord Rotterdam en Stadion Feijenoord hebben een aangepaste businesscase voor het nieuwe Feyenoord-stadion gepresenteerd. In deze ‘Business Case 2.0’ zijn de laatste inzichten verwerkt op basis van onder andere het recente haalbaarheidsonderzoek van onafhankelijk stadionspecialist International Stadia Group (ISG).

Ook hebben de club en het stadion enquêtes onder 27 duizend seizoenkaarthouders, zakelijke bezoekers en potentiële zakelijke klanten gehouden. Het Rotterdamse college van B en W stuurde het document donderdag 21 februari 2019 aan de gemeenteraad.

Aanscherping eerdere business case

De nieuwe versie is een aanscherping van de eerdere businesscase. De verwachte totale opbrengsten uit het nieuwe stadion zijn naar beneden bijgesteld. Wel stijgt, in de aangepaste businesscase, de jaarlijkse performance fee voor Feyenoord van 17,5 miljoen euro naar 25 miljoen euro, vanaf het eerste jaar in het nieuwe stadion. De fee wordt daarna jaarlijks met anderhalf procent geïndexeerd.

"De lagere totale exploitatieprognose is de uitkomst van de lagere inschattingen van de gemiddelde besteding van bezoekers van Feyenoord-wedstrijden, horeca-exploitatie, stadion-rondleidingen, minder te verhuren vierkante meters, het uitgangspunt dat de lidmaatschappen van ‘Het Legioen’ en ‘De Kameraadjes’ onderdeel blijven van de BVO (‘Other income’) en het voorlopig schrappen van de post ‘sightseeing & amusement’ uit de Business Case totdat de geplande attracties voldoende zijn uitontwikkeld," legt Feyenoord uit op de projectpagina van Feyenoord City .

Hogere opbrengsten uit kaartverkoop

Net als in de eerste versie telt het nieuwe Feyenoord-stadion in de aangepaste businesscase 63 duizend plaatsen, waaronder 1184 plaatsen in businessunits en 5386 business seats (was 6250).

Het aantal verkochte seizoenkaarten voor seizoen 2024-2025 wordt ingeschat op 40 duizend. Met een seizoenkaart kunnen 21 evenementen worden bezocht: zeventien competitiewedstrijden, twee vriendschappelijke duels en één KNVB-bekerwedstrijd.

Tegenover een bijstelling van het gemiddelde aantal dagkaarten van zevenduizend naar zesduizend staat een grotere vraag naar business seats, met hogere opbrengsten. De geschatte totale opbrengst uit de kaartverkoop en business seats en units stijgt in de nieuwe businesscase naar 61 miljoen euro.

Toetsing van de nieuwe business case



Een extern bureau toetst in opdracht van de gemeente tussentijds de aangepaste businesscase aan de Position Paper. Hierin staan de voorwaarden die de gemeente verbindt aan haar medewerking aan het Feyenoord City-project, waarvan het nieuwe stadion een onderdeel is. De uitkomsten van deze tussentijdse toets worden eind februari 2019 verwacht.

De komende maanden zal er nog flink worden gesleuteld aan de plannen. Het voorlopig ontwerp wordt nog uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Dat traject kan nog tot aanpassingen van de uiteindelijke businesscase leiden.