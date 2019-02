Justitie vordert ruim 11 miljoen euro van Aluchemie in de Botlek

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat het Rotterdamse bedrijf Aluchemie een bedrag van ruim 11 miljoen euro betaalt aan de staat. Het bedrijf in de Botlek heeft jarenlang meer zwaveldioxide uitgestoten dan is toegestaan door te besparen op rookgasreinigers.

De uitstoot tussen 1 juli 2011 en 1 november 2015 was meer dan in de milieuvergunning was toegestaan. Aluchemie werd daar in 2017 al voor veroordeeld en kreeg een boete van 150 duizend euro.

Ontnemingsprocedure

Het OM is nu een vervolgprocedure gestart om het geld terug te halen dat Aluchemie zou hebben verdiend doordat het minder kosten maakte dan concurrenten.

"Wanneer het bedrijf had geïnvesteerd in adequate rookgasreinigers, hadden ze de uitstoot kunnen beperken." Door dat niet te doen, heeft het 11,3 miljoen euro aan kosten bespaard, rekent het O.M. voor. Op dat geld wil het nu beslag leggen.

De rechter doet over een maand uitspraak.