Dag van het Slachtoffer: 'stop met kwetsende opmerkingen op sociale media'

Op het Rotterdamse stadhuis werd donderdagochtend gepraat met en over slachtoffers, met name over kwetsende opmerkingen op sociale media aan het adres van mensen die een dramatische gebeurtenis hebben meegemaakt. Op de Europese Dag van het Slachtoffer lanceert Slachtofferhulp Nederland een nieuwe campagne.

"Mensen kunnen overal slachtoffer worden; thuis, in het openbaar of op school. Maar tegenwoordig brengen we ook veel tijd op internet door, hebben we contact op sociale media", vertelt wethouder Samenleven Bert Wijbenga, die bij de lancering was.

"Ook daar geldt de regel dat je je veilig moet kunnen bewegen en voelen. Als iemand daar inbreuk op maakt, dan ben je een slachtoffer. Ik vind het heel goed dat Slachtofferhulp vanuit het drama dat dat kan opleveren net zo'n aandacht aan geeft als aan de ouderwetse criminaliteit."

Ingrijpend

Vivian van Bon van Slachtofferhulp Nederland legt uit dat deze dag landelijk in het teken staat van de positie van slachtoffers op sociale media. "Dat iemand een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt, is al heftig genoeg. Op het moment dat de reacties op sociale media dan ook nog eens een negatief aspect kennen, kan daar herhaald slachtofferschap optreden", legt ze uit.

Als voorbeeld noemt ze reacties waarin mensen onterecht slachtoffers de schuld geven aan wat hen is overkomen. “Hij is vast dronken geweest,” als reactie onder een bericht over een dodelijk ongeval. “Wie fietst er dan ook op dat tijdstip alleen over die donkere weg,” over een meisje dat aangerand is. “Zal hij het wel zelf naar gemaakt hebben,” bij een Facebookbericht over een steekpartij.

"We roepen mensen op goed na te denken over hetgeen ze op sociale media posten, want de effecten kunnen heel groot zijn", zegt Vivian.