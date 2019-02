Rijnmond Staat Stil bij huisarts Pim Wegbrands

De bouw en groei van Rotterdam Zevenkamp, hij heeft het allemaal van nabij zien gebeuren: huisarts Pim Wegbrands(66). Volgende week gaat hij met pensioen, na een praktijk van bijna 40 jaar.

Zevenkamp is een betrekkelijk jonge wijk in Rotterdam. In 1980 was het nog een grote zandvlakte, toen de eerste bewoners kwamen. Een van hen: Pim Wegbrands.

"Aan de Liede was het eerste blok huizen. Ik had praktijk aan huis. Dat kon nog wel, toen de eerste patiënten binnendruppelden: mijn buren."

Al snel werd het te klein en werden even verderop, aan de Tjonger, portakabins neergezet. "Ik kwam hier met een ideaal: de bouw van een gezondheidscentrum. Dat was de volgende stap: allerlei disciplines bij elkaar, korte lijntjes."

Plaats delict

Het eerste gezondheidscentrum aan de Zevenkampse Ring kwam er in 1984 en heeft er tot 2010 gezeten. De Zevenkampse Ring, dat is een doorgaande weg die nogal eens opduikt als plaats delict in gewelddadige zaken. Wegbrands:"Gelukkig hebben we daar in onze praktijk niet veel van gemerkt."

Hij heeft de wijk natuurlijk wel zien veranderen. Zevenkamp werd van een 'dorp aan de rand van de stad' met veel starters, een typische multiculturele wijk die vergrijsde. "Vooral de laatste 10 á 15 jaar zie je dat. Sociale problemen: eenoudergezinnen, schulden, werkloosheid. Je merkt dat sommige patiënten moeite hebben het eigen risico te betalen."

Het oude pand van het gezondheidszorg staat leeg. "Dat is al tien jaar zo. Er heeft wel een tijdje een kringloopwinkel gezeten." Het nieuwe gebouw is er tegenover, aan de Imkerstraat. "We zitten er nu met 45 man in, inclusief praktijkondersteuning, fysiotherapie, GGZ, etcetera."

Rampzalig

Wat dat laatste betreft, wil Pim Wegbrands nog wel wat kwijt. "De geestelijke zorg voor jongeren is financieel overgenomen door de gemeenten. Dat is rampzalig. Het werkt niet: organisatorisch is het een puinhoop, veel administratieve rompslomp, lange wachtlijsten."

Het is een zeldzaam moment, dat Wegbrands boos wordt. Door zijn collega Leonie Crone wordt hij omschreven als 'rustig, geduldig, een goede organisator.' De vertrekkende huisarts zegt de Zevenkampse praktijk te gaan missen, na bijna 40 jaar.

"Al zal ik hier nog wel blijven komen. Ik heb ooit bouwkunde willen studeren en heb mij altijd met de panden bemoeid. Dat blijf ik ook de komende tijd nog doen, want er komen verbouwingen aan. Het is hier toch een soort tweede huis voor mij."