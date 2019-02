Man misbruikt 16-jarig meisje Capelle

Een nachtmerrie voor een 16-jarig meisje uit Capelle aan den IJssel. Ze geeft een "nette" man op haar scooter een lift. Even later misbruikt hij haar. Ze vertelt onherkenbaar haar relaas.

Het drama speelt zich een jaar geleden af, op zaterdagavond 24 februari 2018. Omdat de politie een DNA-spoor van de dader veilig wist te stellen, ging ze ervan uit dat de zaak snel zou worden opgelost. Maar dat blijkt niet het geval. Het DNA komt niet voor in de databank van de politie.

Het meisje is die avond op weg naar een feestje in een Capels café. Ze heeft beloofd een vriendin op te pikken, maar komt onderweg een blanke man van ongeveer 28 jaar tegen waar ze geen argwaan tegen koestert, omdat hij vriendelijk is en er netjes uitziet. Hij heeft het koud en moet naar een feestje in het clubhuis bij golfbaan Hitland, een stukje verderop.

Daar blijkt echter alles uitgestorven, waarna hij haar vraagt hem terug te brengen. Als hij weer achterop zit, zet hij een mes op haar keel, wordt agressief, pakt haar telefoon af en dwingt haar de bosjes in. Daar wordt ze seksueel misbruikt.

Vervolgens dwingt hij haar naar een plek te brengen waar hij vroeger veel kwam. Hij biedt zijn excuses aan en vertelt zijn levensverhaal. Ondertussen snuift hij geregeld wit poeder van een schaar. Uiteindelijk laat hij haar gaan.

Het slachtoffer heeft, zo goed als het kan, de draad van haar leven weer opgepakt. Ze slaagde vorig jaar voor haar eindexamen, maar wil net als de politie dat de man van straat wordt gehaald om herhaling te voorkomen.

Heeft u tips? Bel dan met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.