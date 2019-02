Vier jongens kopschop-incident mogen weer naar school

Vier Spijkenissers die in januari betrokken waren bij de mishandeling van de jongen Tommy mogen na de krokusvakantie weer naar school. Dat heeft de directie van CSG Oude Maas in Spijkenisse besloten na overleg met de ouders en de leerlingen.

Volgens de directie hebben de betrokken leerlingen strikte voorwaarden opgelegd gekregen. De jongens zitten in meerdere leerjaren van de Oude Maas. De andere ouders van de school zijn geïnformeerd over de maatregel.

De minderjarige jongens werden direct na het bekend worden van het incident geschorst. De mishandeling in Spijkenisse gebeurde op vrijdag 18 januari. De afranseling was gefilmd en de beelden kwamen enkele dagen later naar buiten.

Vier van de zes verdachten zitten op CSG Oude Maas. Het slachtoffer Tommy zit op een andere school in Spijkenisse.

Het onderzoek van de politie naar de mishandeling loopt. Twee van de zes verdachten zaten in eerste instantie langere tijd vast.