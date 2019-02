VIDEO: zwaan leert na vuurwerktrauma weer lopen met hulp van boodschappentas

Bij vogelopvang De Houtsnip in Hoek van Holland hebben ze een wel heel speciaal hulpmiddel bedacht om een zwaan te helpen revalideren: een boodschappentas met gaatjes.

"Laat maar zien wat je kan, toppertje!", moedigen medewerkers Sonja en Saia de getraumatiseerde zwaan Zwaantje aan. Sonja had het idee om een boodschappentas met gaten te laten functioneren als een tuigje en daar de zwaan in te zetten. Samen met haar collega Saia probeert ze nu de jonge zwaan weer te laten lopen.

Voor de gek

"Ze zet nou haar eerste stappen en ze ziet er veel beter uit", zegt Sonja. Zwaantje de zwaan is op oudjaarsdag getraumatiseerd door de harde klappen van het vuurwerk en kan sindsdien niet meer zelfstandig lopen. "Op het moment dat je loslaat zakt ze gelijk door de poten, maar met de tas, die kunnen we laten vieren als ze iets grip heeft. Door de tas heeft ze het gevoel dat ze wordt vastgehouden, maar we houden haar voor de gek want we laten d'r dan gewoon los."

Stapje voor stapje leert de zwaan weer lopen en op deze creatieve manier krijgt de zwaan ondersteuning om weer voorzichtig op eigen benen te kunnen staan. Het gaat volgens de dames vooral om het zelfvertrouwen van de getraumatiseerde Zwaantje. "Dat ze in de gaten krijgt in d'r hoofd van: ik kan er toch op staan."

Liefde en aandacht

Sonja en Saia hebben er vertrouwen in dat de zwaan weer volledig zonder hulp kan lopen, maar daar gaat natuurlijk wel veel tijd, liefde en aandacht in zitten.

En als ze straks weer loopt? "Janken, dan ga ik janken", zeggen de dames.