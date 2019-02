Deel dit artikel:













Van Lieshout sleept net voor start expo in New York Rotterdam Promotie Prijs 2018 in de wacht Van Lieshout sleept net voor start expo in New York Rotterdam Promotieprijs 2018 in de wacht

Hij is kunstenaar, wereldberoemd en menig persoon kent de groots en meeslepende kunstwerken in de tuin van zijn atelier in het Merwe Vierhaven gebied in Rotterdam. Joep van Lieshout laat zich vaak inspireren door de menselijke anatomie, maar sowieso door mensen in het algemeen. Vrijdag krijgt hij onder meer daarom de Rotterdam promotie Prijs 2018. Met zijn kunst bevraagt hij volgens de jury niet alleen maatschappelijke ontwikkelingen maar richt hij zich daarnaast op culturele en maatschappelijke ontwikkelingen in het Westelijke deel van Rotterdam. Van Lieshout is ontzettend blij met de prijs. Hij vindt het fantastisch dat het dit keer een kunstenaar is die de prijs wint. Bovendien beschrijft hij de warme plek die hij koestert in zijn hart voor Rotterdam.

Het is echt een plek waar de kunstenaar zijn vleugels kan uitslaan en kunst op alle manieren op de kaart kan zetten. Dat doet hij onder andere met het project waar hij al geruime tijd mee bezig is, namelijk een megakunstcentrum in het Merwe Vierhavengebied. Arthhub Deze arthub wordt een groot gebouw waarin ruimte is voor ateliers, een museum, een tentoonstellingsruimte, winkels, restaurants, en heel veel woningen. Van Lieshout en zijn team zijn tevreden over de vorderingen. Ze zitten geregeld met de gemeente om tafel en zijn druk bezig met afmaken van alle ontwerpen rondom dit project. Binnen twee jaar hoopt hij te kunnen starten met het bouwen ervan.

Op korte termijn is er echter nog meer reden voor een feestje. Van Lieshout vertrekt over enkele dagen namelijk naar New York waar hij vanaf 1 maart exposeert. De kunstenaar kijkt er heel erg naar uit, hij pakt namelijk uit met een enorme expositie.

Zo vertelt hij over een klok, die ongeveer de grootte heeft van een vrachtwagen, waar elke dag klokslag 17:00 uur, een zwaar voorwerp uitvalt wat een ander voorwerp plat slaat.



Ondanks wereldfaam lijkt Van Lieshout eeuwig trouw aan Rotterdam. Waarom? Check de reportage van verslaggever Samantha Coleridge.