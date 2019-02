Deel dit artikel:













Mars van de Zware Beroepen van start in Rotterdam

In Rotterdam is donderdagavond de Mars van de Zware Beroepen begonnen. Tientallen demonstranten lopen vanaf Hotel New York naar de FNV tent op het Willemsplein aan de andere kant van de Willemsbrug.

Werknemers die werken in de havens, de bouw, bij politie, brandweer en spoorwegen willen met de mars aandacht vragen voor hun zware werk. Vakbond FNV eist met de mars drie punten:

1 - Bevries de AOW-leeftijd en schrap de boete op eerder stoppen met werken

2 - Indexactie van de pensioenen

3 - Een pensioen voor iedereen