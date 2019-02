Deel dit artikel:













George Baker geeft jubileumconcert in Ahoy Foto: Jerry Lampen (ANP)

George Baker geeft in december een groot jubileumconcert in Ahoy. Op vrijdag 27 december staat de zanger in Rotterdam stil bij zijn vijftigjarig artiestenjubileum. Kaarten zijn donderdagavond in de verkoop gegaan.

"Ik had er zelf niet zo bij nagedacht”, zegt George Baker donderdag. "Maar mijn management zei: joh, je zit vijftig jaar in het vak, daar moet je toch wel even bij stil blijven staan, dat is toch tamelijk uniek." Tijdens het concert deelt George Baker het podium met een aantal gastartiesten. Wie dat zijn, is nog even geheim. "Maar het zullen niet de minsten zijn, dat kan ik je wel vertellen." Mocht de jubileumshow in Ahoy snel uitverkopen, zit er volgens George Baker maar één ding op. "Dan zal ik er nog een moeten geven. Ik ben al blij als ik er één uitverkoop.”