Dochter vergeet hek te sluiten: schapen vluchten woonwijk in

Gefronste wenkbrauwen donderdagochtend in Hoek van Holland als opeens drie schapen door de straat lopen. De beesten ontsnapten uit een weilandje aan de Nieuwlandseduinweg, omdat dochterlief vergat het hek te sluiten.

Het overkwam Dennis van der Meer, die door een bekende werd getipt, meldt de WOS.

De politie van Hoek van Holland deelde namelijk een foto van de ontsnapte schapen, die een veilig heenkomen hadden gevonden in een achtertuin. De link met Dennis was al snel gelegd.

Hij had er nog een flinke kluif aan om de dieren te vangen. "De laatste was het moeilijkste. Als er één schaap over de dam is, volgt meestal de rest. Maar als ze elkaar niet meer zien, wordt het moeilijk", vertelt de redder in nood.

De dieren hebben nog enige tijd in het Nieuwlandsepark gezworven, voordat ze uiteindelijk hun heil in een tuin aan de Cornelis Sterrenburgstraat zoeken. Rond het middaguur stonden de beesten weer veilig in de wei, maar nu is het hek wel dicht...