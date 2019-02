'Ons lichaam is op, we kunnen niet later met pensioen'

De Rotterdamse havenarbeider Dennis Punt moet nog tien jaar werken tot zijn pensioen. "Dan zit ik vijftig jaar in de zware beroepen. Dat ga ik absoluut niet trekken. Dan is mijn lichaam op."

Donderdagavond liepen honderden arbeiders mee in de FNV-Mars voor Zware Beroepen in Rotterdam. Uit de haven, de bouw, de zorg en vele andere fysiek zware beroepsgroepen protesteerden ze tegen het stijgen van de pensioen leeftijd. Dat wil het kabinet verhogen tot 68 jaar.

Dennis Punt is bijna 58 jaar en werkt al vanaf 1978 in de haven. Hij draait onregelmatige diensten en doet fysiek zwaar werk."Ik zou nu tot mijn 68e jaar door moeten werken. Nog tien jaar. Dat ga ik absoluut niet trekken. Je ziet bij ons op het werk ook overal lege paracetamol en ibuprofen verpakkingen liggen. Je gaat gewoon overal last krijgen van je lichaam."

Punt noemt als voorbeelden: de hele tijd in de zelfde houding naar boven of beneden kijken, met slechte apparatuur werken, in een kraan die constant hort en stoot. "Wij gaan er gewoon langzamerhand aan onder door. Dan loop je maar medicijnen te slikken. En wat ga je dan krijgen: ziekteverzuim."

"Tot hier en niet verder. Het is te gek voor woorden", zegt een aangeslagen Punt. "66 jaar is het nu. Het liefste gewoon 65. Het is echt eerlijk waar genoeg. Soms hoor ik een collega opstaan en dan denk ik: is dat een boom die kraakt of zijn rug? Ons lichaam is gewoon op."