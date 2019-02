Politie neemt drugs en duizenden euro's cash in beslag in Spijkenisse

Bij een drugsactie in Spijkenisse heeft de politie donderdag vijf mensen opgepakt. Ook zijn duizenden euro's en honderden pakketjes met vermoedelijk cocaïne in beslag genomen.

Op de openbare weg werden in eerste instantie twee verdachten aangehouden, die van een dealer verdovende middelen kochten. Vervolgens is ook de dealer opgepakt. Hij had tientallen zogeheten 'ponypacks' met drugs op zak. Ook had hij honderden euro's in zijn kleding en auto.

Later op de avond doorzocht de politie met een speurhond een woning in de wijk Waterland in Spijkenisse. Ook daar troffen de agenten een aanzienlijke hoeveelheid geld en verdovende middelen aan. De twee mannen die in de woning aanwezig waren, zijn beiden aangehouden.

Van het vijftal zitten nog drie mensen vast. De twee kopers zijn na verhoor vrijgelaten.