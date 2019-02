Inspectie: tal van tekortkomingen in tehuizen insulinemoorden

De zorginstellingen waar de verdachte van de insulinemoorden, Rahiied A., in de Rotterdamse regio werkte, hadden meerdere tekortkomingen op het gebied van personeelsbeleid en de deskundigheid van medewerkers. Daardoor kon de verdachte makkelijker zijn slag slaan. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar aanleiding van een onderzoek naar de vier instellingen waar verdachte Rahiied A. werkte.

Volgens de inspectie werd bijvoorbeeld niet of niet op tijd een verklaring omtrent gedrag (VOG) aangeleverd. Referenties van personeel werd niet opgevraagd. Er was onvoldoende deskundig of bevoegd en bekwaam personeel. Ook waren protocollen niet aanwezig of werden ze niet nageleefd.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd deed onderzoek naar de de kwaliteit en veiligheid van de zorg naar aanleiding van meldingen in deze zaak van zorginstellingen De Wetering (Humanitas, Rotterdam), Riederborgh, Jasmijnhuis (Dagelijks Leven, Ridderkerk) en 't Huys te Hoecke (Zorgwaard, Puttershoek). Het onderzoek richt zich op veertien incidenten.

Onderzoek

Het onderzoek spitste zich toe op de periode juni 2016, toen de verdachte voor het eerst werkzaam was bij de Wetering. Dat liep tot en met november 2017, toen de verdachte werkzaam was in Puttershoek en werd gearresteerd. Het onderzoek werd aangekondigd in april 2018.

De Rotterdammer (inmiddels 22 jaar) wordt er van verdacht dat hij tal van ouderen in de instellingen waar hij werkte onnodig veel insuline zou hebben toegediend. Volgens justitie zouden vier cliënten zijn overleden en zeven zouden er onwel zijn geworden. Ook wordt A. verdacht van andere vergrijpen, waaronder diefstal.

Familie van één van de slachtoffers verklaarde eerder bij RTV Rijnmond dat meer leed bespaard had kunnen worden, als meer met hun klachten was gedaan. De mensen trokken in 2016 al aan de bel bij de leiding van De Wetering in Rotterdam. Veertien maanden later werd de verdachte pas aangehouden. De instelling van Humanitas stond al onder toezicht van de IGJ.



De verdachte volgende de verpleegopleiding bij Albeda. Volgens het rapport is er voor het rapport niet gesproken met de school.

Het rapport van de inspectie is slechts gedeeltelijk openbaar. Ook is de IGJ niet bereid om een mondelinge toelichting op het oordeel te geven.