FC Rijnmond vrijdagmiddag met Mikos Gouka Mikos Gouka

Mikos Gouka is vrijdagmiddag te gast in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. Met de journalist van het Algemeen Dagblad kijken we uit naar PSV-Feyenoord.

De Rotterdammers zijn bezig aan een dramatisch seizoen, wanneer je kijkt naar uitwedstrijden. Slechts drie uitwedstrijden dit seizoen hebben een overwinning opgeleverd. En dan moet het team van Van Bronckhorst naar de koploper. Naast Mikos Gouka zitten ook Dennis van Eersel en Geert den Ouden aan de desk van FC Rijnmond. Ze spreken ook over de stelling of ‘Martin van Geel nog altijd de juiste Technisch Directeur voor Feyenoord is’.