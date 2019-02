Deel dit artikel:













Hooikoorts slaat toe: 'alsof mensen moe zijn, griep hebben'

Het lijkt vroeg, maar de hooikoorts slaat alweer toe. Ook in onze regio hebben veel patiënten last. Zij melden zich op dit moment in groten getale bij instellingen als de Hooikoorts Poli in het Maasstad Ziekenhuis. Na een kalme winter is daar de drukte weer flink losgebarsten.

"Het is de laatste weken inderdaad weer begonnen", zegt allergoloog Anniek Ferket van het Maasstad. Boosdoeners nu zijn volgens haar bijvoorbeeld de Els en de Hazelaar. "Die staan al vroeg in bloei." Al deze pollen zorgen voor flinke klachten. "De typische klachten duiken weer op: loopneuzen, niesbuien, last van de ogen", somt Ferket op. "Maar ook het ziektegevoel is er. Alsof mensen moe zijn, griep hebben." Tips Er is geen ontkomen aan omdat de pollen door de lucht zweven, "maar je kunt niet binnen blijven.'' Ferket heeft desondanks wel wat tips. "Op warme, winderige dagen kun je het beste de ramen en deuren gesloten houden. Wil je je huis luchten, doe dat dan 's ochtends vroeg. En droog de was binnen, maar niet buiten." Wie het echt te pakken heeft, kan natuurlijk pilletjes slikken of sprays gebruiken. Die pilletjes maken je soms moe. "Die kun je het beste voor het slapen gaan slikken. Ze werken 24 uur, maar van die vermoeidheidsklachten door die pilletjes ben je af. Je gaat toch slapen." Een therapie tegen hooikoorts is er ook. Die duurt drie tot vijf jaar. Patiënten worden dan behandeld met precies die pollen waar ze allergisch voor zijn.