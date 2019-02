Rob Geus: 'meeste topvoetballers kunnen helemaal niet koken'

De meeste voetballers presteren niet of nauwelijks in de keuken. Dat heeft presentator Rob Geus wel ontdekt nu hij voor TV Rijnmond een programma maakt over koken met voetballers.

Vrijdagavond is de eerste aflevering op televisie, met Luigi Bruins van Excelsior. Bruins bleek nog nooit te hebben gekookt. Ook twee andere spelers die hij opzocht hadden nog helemaal geen ervaring in de keuken.

Volgens Geus levert juist dat prachtige beelden op. "Hartstikke leuk natuurlijk," zegt Rob Geus (ex-SBS6) tegen Jelle Gunneweg, verslaggever van Rijnmond die bij hem op bezoek ging vrijdagochtend. "Het is precies zoals ik dacht dat het was."

Vrijdag is de eerste uitzending te zien. "Luigi is een jongen met veel talent, er is veel over hem gezegd. Een mooie speler om mee te beginnen. Een onderschatte voetballer die niet het maximale uit zijn loopbaan heeft gehaald."

Daar praat Geus dan ook over tijdens het koken. "Er komen leuke uitspraken tijdens het proces op tafel. Het gaat de diepte in. Je wil meer weten. De meeste voetballers kunnen niet zo goed koken. De drie die ik nu heb bezocht, hadden het nog nooit gedaan.''

Ook Sven van Beek van Feyenoord dook de keuken in met Geus. "Die had net een rumoerige week achter de rug, na een eigen doelpunt bij FC Groningen waar niemand vrolijk van werd. Stoer dat hij toch de keuken in dook om een beetje ontspanning op te zoeken."

Geus durfde er over te grappen. "Dat is de bedoeling. Een item met een serieuze noot en wat meer diepte, maar zeker ook met een geintje tussendoor."