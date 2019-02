Rotterdam in de bres voor veiligere looproutes ouderen

De gemeente Rotterdam gaat looproutes in de stad in kaart brengen en obstakels weghalen, zodat ouderen veilig en zelfstandig naar buiten kunnen. Een pilot in de wijk Overschie blijkt een succes en wordt uitgebreid naar andere delen van Rotterdam.

"Als er obstakels onderweg zijn, kunnen ze zich onveilig gaan voelen en blijven ze daardoor misschien wel meer binnen zitten", zegt ouderencoach Babette Blom. "Maar het is ook mogelijk dat ze vallen, met alle gevolgen van dien."

Om die reden zijn de afgelopen maanden belangrijke looproutes naar bijvoorbeeld een ov-punt, bibliotheek, supermarkt of huisarts in Overschie in kaart gebracht. Ouderen, de gemeente en wijkverpleegkundigen in Overschie deden mee aan de pilot.

Op de routes bleek nog wel het een en ander te mankeren. Zo lagen tegels scheef, kwamen wortels van bomen boven de grond uit of zat te veel ruimte tussen de straatstenen. Dit bemoeilijkt het lopen met een rollator of rijden in een rolstoel.

Deze problemen worden opgelost of zijn inmiddels al verholpen. Ouderen en betrokkenen gaan nu samen met de gemeente ook andere delen uit Rotterdam op deze manier inspecteren.

"Steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig thuis. De woonomgeving is daarbij heel belangrijk: die moet toegankelijk en veilig zijn", laat de gemeente weten.