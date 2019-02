Deel dit artikel:













Onderzoek naar mogelijk schietincident Oude Noorden Foto: MediaTV

De politie onderzoekt of vrijdagochtend in het Oude Noorden in Rotterdam is geschoten. Agenten hebben na een melding een auto aangetroffen in de Johan Idastraat met daarin een kogelgat.

Ook heeft de politie getuigen gesproken die een auto hard hebben zien wegrijden. Ook zouden zij gehoord hebben dat er een schot werd afgevuurd. Volgens de politie is niemand gewond geraakt. Het onderzoek is in volle gang.