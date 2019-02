Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Twintig jaar cel geëist in hoger beroep tegen tenniscoach Mark de J. Mark de J. Foto: Wessel Dekker (ANP)

Tegen voormalig tenniscoach Mark de J. uit Rotterdam is een hogere straf geëist voor het doden van zakenman Koen Everink. De aanklager eist in hoger beroep een celstraf van twintig jaar. Dat is twee jaar meer dan hij vorig jaar door de rechter opgelegd kreeg.

De 31-jarige voormalig tenniscoach van Robin Haase werd toen veroordeeld voor het doden van zijn voormalige 'vriend en gokmaatje' Everink, bijna drie jaar geleden. Het destijds 6-jarige dochtertje van Everink vond haar vader 's ochtends in een plas bloed. De gokverslaafde tenniscoach had een schuld van 80 duizend euro bij de zakenman. De J. heeft altijd stellig ontkend. Hij zei dat hij korte tijd ontvoerd was door een groep mannen en dat zij Everink om het leven hebben gebracht. De hoge eis tegen De J. werd vrijdag uitgesproken, op de geboortedag van Everink. Het is nog niet bekend wanneer het hof in Arnhem uitspraak doet.