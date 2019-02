Rust roest

Chris Natuurlijk begint het weekend zaterdag met roestende ransuilen die voorzichtig de lente in hun kop krijgen. Maar er is meer.....

Boswachter Thomas van der Es neemt Chris Natuurlijk mee naar een geheime plek in de Biesbosch waar ransuilen in de wintermaanden bij elkaar in een boom zitten om te rusten. Zo'n plek heet roestplek. In deze tijd van het jaar krijgen de ransuilen de lente in hun kop en beginnen ze paartjes te vormen.

Nog meer lente

Ook voor spechten is de lente al begonnen. Vroeg in het voorjaar kun je de grote, de middelste en de kleine specht horen roffelen in bossen en parken.

Stil

In de bossen roffelen spechten, in de Ketelfactory in Schiedam is het stil. Voor het tienjarig bestaan van het kunstencentrum hebben 64 kunstenaars die in de Ketelfactory hebben geëxposeerd, een klein werk gemaakt over stilte. Op zolder is het Stiltemuseum ingericht. Kester Freriks, schrijver van het boek Stilte, ruimte, duisternis ontdekte deze kunstcollectie over stilte op zolder in een Duits depot. De collectie die tussen 1992 en 2002 werd verzameld, maakt nu deel uit van Stil in de Ketelfactory.





Fidan laat van zich horen

Als documentairemaker, tafeldame van DWDD, presentatrice van De Nieuwe Maan en columniste van het AD Rotterdams Dagblad spreekt Fidan Ekiz zich uit over gevoelige onderwerpen als integratie en islam. Bij de in Rozenburg geboren journaliste raakt het maatschappelijke altijd aan het persoonlijke. Haar familie en haar achtergrond als migrantendochter speelt een belangrijke rol in haar werk. Fidan Ekiz is te gast in Chris Natuurlijk om te vertellen over haar boek Alles begint en eindigt met familie.

Zaterdag 23 februari van 08.00 tot 09.00 in Chris Natuurlijk van Radio Rijnmond.