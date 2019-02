Lidstaten EU voor verbod pulsvisserij

De EU-lidstaten hebben ingestemd met het politieke akkoord dat vorige week over de pulsvisserij is bereikt. Daarin is besloten dat tot het definitieve verbod in 2021, nog vijf procent van de totale Nederlandse kottersvloot pulstuig mag gebruiken. De andere vergunningen vervallen.

Op dit moment telt Nederland tachtig pulsvissers, waaronder in Stellendam. Vissen worden met stroomstootjes verder in het net gedreven. Vorige week, nadat het EU-akkoord was gesloten, dacht Schouten nog dat 42 vissers voorlopig gebruik konden maken van deze vanwijze. Nu er meer bekend is over de juridische uitwerking, lijkt het er meer op dat het hooguit vijftien schepen zullen zijn.

Alleen het Europees Parlement kan een definitief verbod per 1 juli 2021 nog voorkomen. Maar de kans dat zij tegen een akkoord stemt, is volgens diplomaten in Brussel klein. Begin april komt de richtlijn nog één keer ter stemming bij de EU-ministers, maar dat is een formaliteit.

De Nederlandse pulsvissers die moeten stoppen met vissen, kunnen rekenen op 15 miljoen euro van het Rijk om op zoek te gaan naar nieuwe manieren om te vissen. ''Het kabinet blijft vanzelfsprekend naast de vissers staan'', zei premier Premier Rutte vorige week.