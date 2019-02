Deel dit artikel:













Laptop vliegt in brand op Dordtse school Foto: Robin van Lonkhuijsen (ANP)

Op de Statenschool in Dordrecht is vrijdagochtend een Chromebook in brand gevlogen, toen twee jongens uit groep 5/6 een punaise in het apparaat hadden gestoken. Door de brand moest de complete school, inclusief een kinderdagverblijf, worden ontruimd.

De brand was snel gedoofd door het personeel. Zij hebben de laptop onder de kraan gehouden. "De school moest flink doorgelucht worden, om de geur van gesmolten kunststof weg te krijgen", laat de directrice van de school weten. Daarna zijn de lessen hervat. De twee jongens van een jaar of 9 hebben een waarschuwing gehad.