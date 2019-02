Daan Bovenberg nieuwe commercieel directeur Excelsior

Daan Bovenberg wordt de nieuwe commercieel directeur van Excelsior. De 30-jarige oud-speler van de Rotterdamse club begint per 1 april aan zijn nieuwe baan.

Bovenberg is de opvolger van Wouter Gudde, die vertrekt naar FC Groningen. Gudde wordt daar de nieuwe algemeen directeur.

De rechtsback debuteerde in het seizoen 2007/2008 voor Excelsior in het betaald voetbal. Na 4,5 seizoen maakte hij de overstap naar FC Utrecht. Via NEC kwam hij in 2014 terug naar Kralingen, waar hij na 2 jaar een definitieve punt achter zijn spelerscarrière zette.

Bovenberg combineerde zijn voetbalcarrière met een universitaire opleiding. Na het behalen van zijn gymnasiumdiploma behaalde hij zowel zijn bachelor als master bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit.

Reacties op de aanstelling van Bovenberg



"Dit is voor mij weer een heel nieuwe stap waar ik erg enthousiast van word'', zegt Bovenberg. "Uiteraard heb ik er goed over nagedacht en de tijd genomen om met zowel de huidige directie als het bestuur van gedachten te wisselen. Beide kanten moeten er een goed gevoel over hebben. De gesprekken die ik hierover gevoerd heb, hebben mijn enthousiasme alleen maar verder aangewakkerd. Wat me ook aansprak is dat Excelsior na het vertrek van Wouter snel in staat was om te schakelen en hier een nieuwe kans van te maken.''

"Nadat ik er voor had gekozen een punt achter mijn carrière te zetten, ben ik heel bewust uit het voetbal gestapt om zo snel mogelijk zo veel mogelijk ervaring op te doen in het bedrijfsleven. Ik ben sindsdien actief geweest op de MÀafdeling van ING Corporate Finance en heb me op zowel commercieel als financieel gebied extreem snel kunnen ontwikkelen. Ik denk dat de ervaringen die ik de afgelopen jaren buiten het voetbal heb opgedaan heel waardevol zijn in mijn nieuwe functie.''

Algemeen directeur Ferry de Haan is blij dat snel een opvolger voor de functie van commercieel directeur is gevonden: "Daan past perfect in het profiel dat wij voor ogen hadden en door zijn achtergrond en lange band met de club was hij voor een ieder de nummer één kandidaat om Wouter op te volgen. Gelukkig hoefden we ook niet verder te zoeken, omdat hij graag onderdeel wil zijn van onze organisatie. Onder andere om de ambities die we hebben met het stadion te realiseren.''