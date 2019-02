Familielid slachtoffer insulinezaak: 'ik ben woedend, dit is schokkend'

'Schokkend.' Dat vindt dochter Ineke Witvliet van het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat vrijdag verscheen. Haar moeder werd in 2016 bijna slachtoffer van het inspuiten van insuline door verpleger Rahiied A. Dat overleefde ze ternauwernood.

Dochter Witvliet eist nu dat de onderste steen boven komt. Het lezen van het rapport van de inspectie roept bij haar volop emoties op.

,,Ik ben woedend. Ik wil het OM vragen stappen te ondernemen tegen de arts, de directrice, de manager en het personeel dat destijds in De Wetering werkte.''

De moeder van Witvliet woont al die jaren al in verzorgingstehuis De Wetering in de Beverwaard. "Als je dit leest kun je de conclusie trekken dat ze daar wisten dat er iets niet goed was. Er staat een geval in van een overlijden waar ze al twijfels bij hadden."

Met die twijfels gebeurde niets, meent Witvliet. "En het vierde geval was mijn moeder. Wij hebben vragen gesteld over die eerdere gevallen, maar dat werd afgedaan met argumenten als 'natuurlijk' en 'we zijn oud.''

"Ik heb daarom de indruk dat ze het in de doofpot willen stoppen. Alles wat wij wisten staat in dit rapport. We wisten het, maar het wordt bevestigd."

Witvliet vertelde in december al aan TV Rijnmond wat er gebeurde . “Ze had overgeven, was drijfnat van het zweet. Ze had stuiptrekkingen, haar ogen draaiden en ze krijste de hele tijd.”

Haar man Wim vergelijk de gebeurtenis met een scène uit de horrorfilm The Exorcist.