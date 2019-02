Islamitische hogeschool failliet: 'paniek onder leerlingen, leraren ontgoocheld'

De hogeschool 'Stichting Europe Islamic University of Applied Sciences' in Rotterdam gaat op slot. Dinsdag is de laatste schooldag, daarna komen 750 leerlingen op straat te staan. Curator Marcel Windt spreekt van "een groot aantal verliezers.''

"Dit is een faillissement met grote gevolgen", zegt Windt. "Er is paniek onder studenten en ontgoocheling onder leraren. Het afbreken van een schooljaar halverwege heeft veel impact."

Toch was het sluiten van de school onvermijdelijk geworden. De financiële problemen waren groot. Sommige werknemers waren al een jaar niet betaald. Een crowdfundingsactie om de school te redden, leverde slechts drieduizend euro op.

"Ik heb veel te maken met emotie, met name bij leraren", laat Windt weten. Die zaten in dubio. "Ze wilden de school niet in de steek laten, maar niet betaald krijgen is ook heftig. Stel maar voor dat je een dag of vijf later je salaris krijgt, dat is soms al lastig. Maar hier was soms een jaar lang niet betaald."

Voor de studenten is nu veel onduidelijk. ''Sommigen hebben recht op een diploma. Daar ben ik druk mee bezig." Windt hoopt dat de studenten een dossier meekrijgen waarin staat wat ze bereikt hebben. Daarover is hij nu in gesprek, onder meer met de examencommissie.

De leerlingen krijgen volgende week te horen wat er verder gebeurt. Na dinsdag gaat de school aan de Statenweg in ieder geval op slot. Lessen worden er daarna niet meer gegeven.