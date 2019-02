'Wij hebben ons vermoeden richting de inspectie uitgesproken'

Dat Rahiied A. bij hun instelling kon toeslaan, was voor de vier organisaties waar hij werkte al een schok. Het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat vrijdag werd gepubliceerd, komt er als een klap overheen.

"Wij vinden het allereerst uiteraard vreselijk dat het zover heeft kunnen komen. En we onderschrijven ook diverse conclusies. Maar we zijn het niet met alles eens", zegt de woordvoerder van de Riederborgh in Ridderkerk.

Hij doelt daarmee op de opmerking van de IGJ over het niet-pluisgevoel. De Riederborgh zou niet voldoende hebben doorgepakt toen er een vermoeden richting de verdachte was. ''Wij hebben twee keer een melding gedaan. Ook dat we een vermoeden hadden jegens iemand.''

De inspectie pakte, ondanks de meldingen van de Riederborgh en de Wetering (eind 2016), niet door en liet het onderzoek over aan de instellingen.

Het bestuur van Dagelijks Leven trekt de kritiek over de cultuur en de arbeidsomstandigheden bij het Jasmijnhuis ten tijde van de gebeurtenissen zeer aan. In de Ridderkerkse instelling speelden zes gevallen. "We zijn blij dat de IGJ onderkent dat er inmiddels veel ten goede is veranderd bij het Jasmijnhuis. Daar hebben we sinds het najaar van 2017 met volle kracht aan gewerkt."

Puttershoek

De directie van Zorgwaard, verantwoordelijk voor 't Huys te Hoecke in Puttershoek, herkent zich in de opmerkingen van de inspectie.

Meest opvallende punt was de verklaring omtrent gedrag (VOG) van de verdachte. Die bleek vervalst. ''Wij hebben niet goed gekeken of er ook een watermerk in zat. Dat hadden we moeten zien", zegt directeur Nico de Pijper.

Rahiied A. viel bij 't Huys te Hoecke door de mand. Daar viel het op dat iemand die geen behoefte had aan het middel, toch insuline was toegediend. ''We hebben de dienstenlijst gecontroleerd en vervolgens aangifte gedaan," aldus De Pijper, die benadrukt dat het rapport niet staat voor wat er dagelijks in de sector gebeurt.

De Raad van Bestuur van Humanitas heeft besloten om zich te onthouden van een reactie op het rapport.

Patiëntenfederatie

Woordvoerder Thom Meens van de Patiëntenfederatie Nederland snapt dat instellingen "soms moeten sappelen om iemand te krijgen", maar dat op dergelijke basale dingen niet mag worden ingeleverd.

,,Als je de lat zo laag gaat leggen, is dat vragen om ongelukken. Als je je kwetsbare vader, moeder of partner toevertrouwt aan een instelling, moet je daarop kunnen vertrouwen."



ActiZ, branchevereniging van 400 zorgaanbieders in Nederland, stelt dat de huidige krapte op de arbeidsmarkt in de zorg nooit mag leiden tot een soepeler beleid.

ActiZ blijft in de communicatie met haar leden "aandacht vragen voor maximale scherpte op het personeelsbeleid. Om zo alert mogelijk te kunnen zijn en incidenten zoveel mogelijk te voorkomen, moet het personeelsbeleid van zorgaanbieders volledig op orde zijn."