Vlaardingse fotograaf maakt kans op World Press Photo 2019 met Flamingo Bob

Van zo'n vijfduizend fotografen die tachtigduizend foto's inzonden is de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest één van de weinige gelukkigen geworden. Hij blijkt genomineerd voor World Press Photo 2019. Doest maakt in de categorie 'nature' kans met een fotoserie van flamingo Bob en met een foto van een revaliderende vogel.

Zijn twee nominaties van dit jaar zijn voor de fotograaf extra bijzonder. "Het is een verhaal dat mij nauw aan het hart gaat", zegt Doest. Zowel de fotoserie als de losse foto maakte hij bij zijn nicht op Curaçao, die daar een dierenopvang runt. "Ik heb daar een serie gemaakt over een flamingo die ambassadeur is geworden van haar stichting. Het is mooi dat die foto's erkenning krijgen, want het is ook erkenning voor haar werk."

Flamingo Bob



Doest fotografeert de relatie tussen mens en natuur. Zo is hij dit jaar genomineerd met een fotoserie over flamingo Bob. In het verhaal zie je foto's van het roze dier in de keuken, in een auto en voor een schoolklas.

"Ik weet dat mijn nicht dit werk heeft en die opvang heeft, maar als je daar bent en dit gebeurt voor je lens, weet je toch niet wat je overkomt", zegt Doest. "Het allermooiste is dat mijn nicht ook educatieprojecten met kinderen doet. Dus naast dat het grappige foto's zijn zit er ook een maatschappelijk aspect aan voor natuurbescherming en natuurbehoud."



Maatschappelijk aspect



De Vlaardingse fotograaf denkt dat dat maatschappelijke aspect belangrijk is bij het kiezen van de genomineerden. "Je ziet het in alle categorieën wel terug, bij de één sterker dan bij de ander", legt hij uit.

Vorig jaar werd Doest tweede in de World Press Photo. Dat heeft wel effect gehad op zijn carrière. Hoe dat dit jaar gaat zijn, durft hij niet te zeggen. "Ik denk dat het vooral effect heeft voor mijn nicht en haar werk op Curaçao. Zowel de erkenning op persoonlijk vlak als de erkenning voor haar is overweldigend."

Op 11 april wordt bekend of de Vlaardinger een prijs (of prijzen) in de wacht heeft gesleept.