Rotterdamse damvereniging promoveert: 'en dan nu de transfermarkt op'

Een mijlpaal voor damvereniging Constant Charlois Rotterdam. Afgelopen weekend is het eerste team van de club kampioen geworden. Daardoor zijn ze gepromoveerd naar het hoogste niveau van Nederland.

"Het was een onwijs spannende wedstrijd", vertelt Patrick Stork. Hij is één van de tien selectieleden van de damvereniging. "We hadden een kleine voorsprong op de nummer twee. Maar dat moet je toch in de laatste wedstrijd zien af te maken. Gelukkig is dat nu gelukt. De ontlading was intens."

Beste ter wereld

"Het is voor ons voor het eerst sinds de fusie dat Constant Charlois Rotterdam is gepromoveerd", vult Radjes Balkaran hem aan. "Dit is een absoluut hoogtepunt."

De vereniging streeft nu naar een selectie van twaalf spelers voor volgend seizoen. Toch heeft niet iedereen het juiste niveau voor hoogste klasse. Daarom zal de komende maanden worden doorgeselecteerd. De competitie in Nederland behoort tot de beste ter wereld. De club kijkt om die reden ook naar buitenlandse spelers.

Handhaven

"In Nederland spelen mensen uit Afrika, Rusland en alle delen van Europa mee", vervolgt Stork. "We kijken goed rond op de transfermarkt." Ook Balkaran is ambitieus. "Met drie goede versterkingen moeten we een flinke stap kunnen maken."

Ondanks de torenhoge ambities blijft de damvereniging realistisch met betrekking tot de doelstellingen van volgend seizoen. "We focussen ons op het handhaven", zegt Stork. "Het zogenaamde rechter rijtje van de competitie. Handhaven zou een enorme prestatie zijn."