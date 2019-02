Van Gils opvolger wethouder Visser in Rotterdam: 'stevige, ambitieuze bestuurder'

Arjan van Gils wordt de nieuwe wethouder Financiën, Haven en Organisatie van Rotterdam. D66 schuift hem naar voren als kandidaat om Adriaan Visser op te volgen. Naast de zware portefeuilles wordt Van Gils ook verantwoordelijk voor grote projecten als Feyenoord City, de verkoop van Eneco en de Hoekse Lijn.

Van Gils was sinds vorig jaar interim-directeur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en kent zodoende ook verschillende dossiers. Ook kent hij Rotterdam goed, vanaf 2005 was hij zeven jaar lang gemeentesecretaris van de gemeente Rotterdam. Daarna vervulde hij dezelfde functie zes jaar lang in Amsterdam. In de jaren 90 was Van Gils commissaris bij de politie in Rotterdam.

Ook voor mij is Feyenoord City ingewikkeld Nieuwe wethouder Van Gils

Daarmee kiest D66 voor een zwaargewicht. "Van Gils heeft jarenlange ervaring met het stadsbestuur van Rotterdam en met alle grote ontwikkelingen binnen de stad. Hij is de stevige bestuurder die onze ambitieuze agenda voor Rotterdam kan uitvoeren", zegt fractievoorzitter Chantal Zeegers.

"Mijn belangrijkste drijfveer is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van deze geweldige stad. Na een lange carrière zie ik dit als kers op de taart. Graag zet ik mijn energie, kennis en ervaring in om de stad en de Rotterdammers te dienen", zegt Van Gils.

"Ik ben me er bewust van dat ik een zware portefeuille op me neem,'' voegt Van Gils daar aan toe. "Tegelijkertijd denk ik met de ervaring die ik hier en in die andere grote stad opgedaan heb dat het vertrouwd terrein is. Hoe een organisatie in elkaar zit, dat kost me niet heel veel moeite om dat te snappen."

Rotterdam is een fantastische stad Nieuwe wethouder Van Gils

Van Gils stak zelf zijn vinger op. "In onze partij is het zo dat je je vinger op moet steken. Daarna wordt er een transparante procedure gevolgd. Gisteren kreeg ik te horen dat ik het geworden ben. Daar ben ik blij mee en best een beetje trots op. Rotterdam is een fantastische stad. Er liggen stevige uitdagingen, maar als je in de positie komt om daar een bijdrage aan te leveren is dat heel uitdagend."

Van Gils noemt 'dossiers' als Rotterdam-Zuid, de energietransitie en het bouwen van nieuwe huizen als enkele uitdagingen waar hij zich op wil richten.

De nieuwe wethouder krijgt ook Feyenoord City als dossier onder zijn hoede. "Het heeft een hele lange geschiedenis, het gaat over ruimte, inrichting, bruggen en dat soort dingen. Het is ingewikkeld en er zit veel emotie in bij alle Rotterdammers. Voor iedereen die daar mee gaat werken is het ingewikkeld, dus ook voor mij."



Adriaan Visser stapte twee weken geleden op nadat hij een presentatie over de aankoop van het Schiekadeblok uit 2009 had gelekt naar de pers. Dit deed hij om de beeldvorming over zijn rol bij mislukte erfpachtconstructie bij de aankoop van het Schiekadeblok bij te sturen. In een rapport van de Rekenkamer kreeg Visser forse kritiek te verduren.