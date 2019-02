Van Bronckhorst over PSV - Feyenoord: 'Meestal gaat het in topwedstrijden goed'

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zondag in de topper tegen PSV sowieso geen beroep doen op Eric Botteghin, Justin Bijlow en Yassin Ayoub. Laatstgenoemde heeft last van zijn schouder. Ridgeciano Haps trainde vrijdag gewoon weer volledig mee.

"En van een aantal spelers weet ik nog niet of ze kunnen spelen zondag", aldus Van Bronckhorst, die geen namen wilde noemen tijdens de persconferentie. Na de zoveelste nederlaag in een uitwedstrijd wil Feyenoord zondag reageren in Eindhoven. "Dat kan. Dat hebben wij al laten zien. Meestal in topwedstrijden gaat het goed."

Koploper PSV kan zich in de strijd om de landstitel geen misstap veroorloven. "Elk puntenverlies is nadelig voor PSV. Zij gaan er vol voor. Daar moeten wij ook van kunnen profiteren, dat zij moeten. Zij gaan ruimtes laten."