Celstraf van acht jaar voor verdachte schietpartij Strevelsweg Foto: Esther Schalkwijk

De hoofdverdachte van een schietpartij op klaarlichte dag in Rotterdam-Zuid in mei 2018, moet acht jaar de cel in. Ook moet de man een bedrag van 54 duizend euro betalen aan diverse slachtoffers.

De verdachte schoot zeven keer van dichtbij op drie inzittenden van een auto. Een destijds 35-jarige man raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Ook een voorbijgaande auto werd geraakt. De verdachte wist met behulp van een ander te vluchten, maar werd enkele dagen later alsnog opgepakt.

Lees ook: Politie pakt vermoedelijke schutter Strevelsweg op "De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een ernstig strafbaar feit", zegt de officier van justitie. "Daarnaast hebben dit soort incidenten een enorme impact op de slachtoffers én brengen deze in de samenleving ook gevoelens van onveiligheid met zich mee." Ook zegt de officier van justitie dat onschuldige burgers slachtoffer hadden kunnen worden van de schietpartij, door afdwalende kogels. "Met al die omstandigheden heeft de verdachte geen rekening gehouden. En dát reken ik hem zwaar aan."