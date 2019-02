Deel dit artikel:













Kogelregen op klaarlichte dag in straat Rotterdam-Noord

Bij de schietpartij vrijdagochtend in de Johan Idastraat in Rotterdam-Noord zijn ook kogelgaten in een woning terechtgekomen. Onbekenden openden het vuur in de straat rond 09:45 uur. Een parkeerde auto raakte zwaar beschadigd.

Aanvankelijk was er alleen sprake van kogelgaten in deze auto, maar na onderzoek van agenten bleek er nog meer te zijn geschoten. In de beschoten woning raakte niemand gewond. De auto van waaruit werd geschoten, was volgens getuigen mogelijk een Audi en donker van kleur. Het is onbekend hoeveel personen erin zaten. Via de Johan Idastraat reed de auto mogelijk door naar de Meester Willemstraat. De politie zoekt naar getuigen.

